Onze nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 11 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 sur son territoire en ce 4 juin. La MRC de Kamouraska enregistre une hausse de cinq cas.

Elle est suivie de la MRC de Rivière-du-Loup avec trois nouveaux cas et de la MRC des Basques, avec une augmentation de deux. Un cas dans un secteur indéterminé pour le moment a aussi été ajouté au bilan quotidien.

Le CISSS dénombre maintenant 60 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Le nombre de décès est inchangé, avec 50 depuis le début de la crise en mars 2020. Cinq hospitalisations sont présentement en cours à l'hôpital de Rimouski, dont trois personnes se trouvant aux soins intensifs.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska : 668 (+5) dont 24 cas actifs

Rivière-du-Loup : 1341 (+3) dont 22 cas actifs

Témiscouata : 387

Les Basques : 199 (+2)

Rimouski-Neigette : 816 dont 6 cas actifs

La Mitis : 178

La Matanie : 251

La Matapédia : 81

Indéterminés : 1 (+1)

Bas-Saint-Laurent : 3922 (+11) dont 60 cas actifs

L'éclosion au Manoir L'Héritage de Trois-Pistoles est considérée comme terminée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Elle a touché 38 résidents, 12 travailleurs et causé 4 décès.

L'autre éclosion qui s'est déclarée à la Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup a atteint 7 résidents et un travailleur est considérée comme stable. On y déplore un décès.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 279 nouveaux cas et de 4 nouveaux décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 307 hospitalisations, soit une diminution de 10 par rapport à la veille dont 67 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille.