Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui 4 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19, la plus faible hausse depuis des semaines dans la région. On déplore toutefois un nouveau décès, portant le total à 46 depuis mars 2020.

Depuis le 24 mai, moins de 10 cas positifs sont dépistés quotidiennement au Bas-Saint-Laurent. Trois des nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés au Kamouraska et l'autre se trouve dans la MRC de Rimouski-Neigette. On dénombre 129 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Dix personnes atteintes du virus sont présentement hospitalisées à Rimouski, dont 5 se trouvent aux soins intensifs.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska : 657 (+3) dont 40 cas actifs

Rivière-du-Loup : 1331 dont 45 cas actifs

Témiscouata : 386 dont 12 cas actifs

Les Basques : 197 dont 12 cas actifs

Rimouski-Neigette : 811 (+1) dont 7 cas actifs

La Mitis : 178 dont 6 cas actifs

La Matanie : 251

La Matapédia : 80 dont 5 cas actifs

Indéterminés : 1

Bas-Saint-Laurent : 3892 (+4) dont 129 cas actifs

Les deux éclosions en milieux de soins dans la région, soit au Manoir Héritage de Trois-Pistoles, touchant 38 résidents (dont 3 décès) et 11 travailleurs et à la Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup, atteignant 6 résidents et 1 travailleur sont considérées comme stables par la santé publique.

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19 dans les 24 dernières heures au Québec font état de 419 nouveaux cas et de quatre nouveaux décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte aussi 385 hospitalisations, soit une diminution de 9 par rapport à la veille dont 91 personnes aux soins intensifs.