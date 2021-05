Six nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

La tendance à la baisse du nombre de cas de COVID-19 déclarés chaque jour au Bas-Saint-Laurent se poursuit aujourd’hui, avec six nouveaux cas pour tout le territoire. Depuis le 23 mai, moins de 15 cas par jour ont été enregistrés.

Le nombre de cas actifs diminue graduellement et se chiffre maintenant à 165, une baisse de 30 par rapport à la veille. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 9 hospitalisations en cours en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont trois personnes aux soins intensifs. L’éclosion à la Résidence La Joie de Vivre de Trois-Pistoles est considérée comme terminée par la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Trois résidents et un travailleur ont été atteints de la COVID-19 lors de cette éclosion.

Depuis mars 2020, 3 882 personnes ont été atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent et 3674 personnes sont considérées comme rétablies. On déplore aussi 43 décès dans la région.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska : 649 (+1) dont 48 cas actifs

Rivière-du-Loup : 1328 (+1) dont 58 cas actifs

Témiscouata : 386 dont 15 cas actifs

Les Basques : 199 (+1) dont 18 cas actifs

Rimouski-Neigette : 810 (+1) dont 6 cas actifs

La Mitis : 178 (+1) dont 9 cas actifs

La Matanie : 252 (+1)

La Matapédia : 79 dont 6 cas actifs

Indéterminés : 1

Bas-Saint-Laurent : 3882 dont 165 cas actifs

MILIEUX DE VIE OU DE SOINS EN ÉCLOSION

- Manoir Héritage de Trois-Pistoles: 38 résidents et 11 travailleurs (STABLE), dont 3 décès.

- Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup: 6 résidents et 1 travailleur (STABLE);

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19 dans les 24 dernières heures au Québec font état de 308 nouveaux cas et de 4 décès supplémentaires. Présentement 399 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, soit une diminution de 16 par rapport à la veille et 101 personnes se trouvent aux soins intensifs.