COVID-19 : 8 cas supplémentaires et moins de 200 cas actifs au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 8 nouvelles infections au Bas-Saint-Laurent, soit la plus faible augmentation quotidienne de cas en plusieurs semaines.

Selon les données disponibles, cinq d'entre eux ont été ajoutés au bilan de la MRC de Rivière-du-Loup, trois au bilan de la MRC des Basques et un au bilan MRC de Rimouski-Neigette et de La Mitis. Un cas a aussi été retiré dans chacune des régions de Kamouraska et du Témiscouata.

La région du Bas-Saint-Laurent compte maintenant 195 cas actifs, une statistique à la baisse. Présentement, 11 personnes sont hospitalisées (-1) en lien avec la COVID-19. Le nombre de décès est demeuré inchangé avec 43 depuis le début de la crise en mars 2020.

Cas par MRC

Kamouraska 648 (-1) (Cas actifs : 53)

Rivière-du-Loup 1327 (+5) (Cas actifs : 73)

Témiscouata 386 (-1) (Cas actifs : 22)

Les Basques 198 (+3) (Cas actifs : 21)

Rimouski-Neigette 809 (+1) (Cas actifs : 7)

La Mitis 177 (+1) (Cas actifs : 10 )

La Matanie 251 (Cas actifs : n.d.)

La Matapédia 79 (Cas actifs : 5)

Indéterminés 1

Le bilan depuis le début de la pandémie se porte à 3 876 cas, dont 3 638 sont rétablis. Près de 800 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée de lundi.

MILIEUX EN ÉCLOSION

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent enregistre une nouvelle infection au Manoir Héritage de Trois-Pistoles. Jusqu’ici, 38 résidents (+1) et 11 travailleurs ont reçu un diagnostic positif.

Situation semblable à la Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup où un résident supplémentaire a attrapé la COVID-19. Le bilan fait état de six résidents et un travailleur infectés.

Enfin, la situation est stable à la Résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles. Trois résidents et un travailleur ont été malades.