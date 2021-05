COVID-19 : 29 cas supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte 29 cas de COVID-19 de plus en ce samedi 22 mai pour la région du Bas-Saint-Laurent. Selon les données disponibles, neuf d'entre eux ont été ajoutés au bilan de la MRC de Rivière-du-Loup, six au bilan de la MRC de Témiscouata et cinq au bilan des Basques.

La région du Bas-Saint-Laurent compte maintenant 251 cas actifs, une statistique à la baisse depuis quelques jours. Présentement, 12 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, une baisse de 4. Le nombre de décès est demeuré inchangé, avec 40 depuis le début de la crise en mars 2020.

Cas par MRC

Kamouraska : 629 (+4) (cas actifs : 43)

Rivière-du-Loup: 1 310 (+9) (cas actifs : 110)

Témiscouata : 385 (+6) (cas actifs : 28)

Basques : 194 (+5) (cas actifs : 38)

Rimouski-Neigette : 808 (+2) (cas actifs : 11)

La Mitis : 175 (-1) (cas actifs : 9)

La Matanie : 251 (-) (cas actifs : n.d.)

La Matapédia : 75 (-) (cas actifs : n.d.)

Total : 3 832 (cas actifs : 251)

Le bilan depuis le début de la pandémie se porte à 3 832 cas, dont 3 541 sont rétablis.