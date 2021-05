COVID-19: 18 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte 18 cas de COVID-19 de plus en ce vendredi 21 mai pour la région du Bas-Saint-Laurent. Sept d'entre eux ont été ajoutés au bilan de la MRC de Rivière-du-Loup et six au bilan de la MRC de Témiscouata. Un cas à déterminer a aussi été reclassé.

La région du Bas-Saint-Laurent compte maintenant 259 cas actifs. Présentement, 15 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, une baisse de 2, dont 7 se trouvent aux soins intensifs. Le nombre de décès est demeuré inchangé, avec 40 depuis le début de la crise en mars 2020.

Cas par MRC :

Kamouraska : 625 (+3) (cas actifs : 41)

Rivière-du-Loup: 1 301 (+7) (cas actifs : 118)

Témiscouata : 379 (+6) (cas actifs : 27)

Basques : 189 (-) (cas actifs : 37)

Rimouski-Neigette : 806 (+1) (cas actifs : 17)

La Mitis : 176 (+2) (cas actifs : 10)

La Matanie : 251 (-) (cas actifs : 5)

La Matapédia : 75 (-) (cas actifs : n.d.)

Le bilan depuis le début de la pandémie se porte à 3 803 cas, dont 3 504 sont rétablis.

Les éclosion en milieux de vie ou de soins à la Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup, à la Résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles et au Manoir Héritage de Trois-Pistoles sont tables, aucun nouveau cas n'y étant rapporté.

NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 752 nouveaux cas, pour un total de 366 394 personnes infectées;

- 348 694 personnes rétablies;

- 9 nouveaux décès – pour un total de 11 075 décès –, soit:

0 décès dans les 24 dernières heures,

6 décès entre le 14 et le 19 mai,

3 décès avant le 14 mai,

- 437 hospitalisations, soit une diminution de 23 par rapport à la veille;

- 106 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille;

- 33 373 prélèvements réalisés le 19 mai.