54,8% des Bas-Laurentiens ont maintenant été vaccinés contre la covid-19

La popularité de la vaccination contre la COVID-19 ne se dément pas au Bas- Saint-Laurent. À ce jour, 117 128 doses ont été administrées dans la région dont 7 410 deuxièmes doses. La couverture vaccinale régionale atteint maintenant 54,8% comparativement à la moyenne provinciale qui est de 52,5%.

Et le CISSS du Bas-Saint-Laurent peut désormais annoncer qu’au début juin, 81,5% de la population adulte de la région aura été vaccinée ou aura un rendez-vous pour la vaccination. Il est toujours possible de prendre rendez-vous sur le site internet Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Près de 2000 places sont encore disponibles pour la semaine du 31 mai et près de 2000 autres pour la semaine du 7 juin. Et près de 9000 places de rendez-vous additionnelles seront accessibles au cours des prochaines heures pour les semaines du 7 et du 14 juin.

Au Bas-Saint-Laurent, 93% des personnes de 70 ans et plus sont maintenant vaccinées, 88% des 60 à 69 ans et 45% des 18 à 59 ans. Précisons enfin que l’administration des deuxièmes doses avance rondement dans les résidences privées pour personnes âgées (RPA) et les ressources intermédiaires (RI). D’ici la fin de la journée, la vaccination de la dose 2 aura été complétée dans 101 des 185 RPA et