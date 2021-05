Le Bas-Saint-Laurent enregistre 48 nouveaux cas de COVID-19

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte 48 cas de COVID-19 de plus en ce dimanche 16 mai pour la région du Bas-Saint-Laurent. La plus importante augmentation survient encore une fois dans la MRC de Rivière-du-Loup, avec 21 cas.

Le nombre de cas actifs se chiffre à 395 au Bas-Saint-Laurent. Présentement, 18 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées, dont 7 se trouvent aux soins intensifs. L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte toujours 40 décès.

«Les 15 cas d'hier n'étaient pas réalistes malheureusement, en raison du délai de traitement des tests de dépistage. Les 48 nouveaux cas correspondent aux enquêtes épidémiologiques qui ont été amorcées par nos équipes au cours des dernières heures», explique le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska 595 (+4) dont 48 cas actifs Rivière-du-Loup 1256 (+21 ) dont 190 cas actifs Témiscouata 366 (+4) dont 47 cas actifs Les Basques 180 (+8) dont 67 cas actifs Rimouski-Neigette 801 (+4) dont 22 cas actifs La Mitis 168 La Matanie 246 La Matapédia 76 Indéterminés (+7) Bas-Saint-Laurent 3697 (+48)

À noter qu'un bilan complet du weekend sera diffusé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent lundi. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19 dans les 24 dernières heures au Québec font état de 716 nouveaux cas et 2 nouveaux décès. Le nombre d'hospitalisations s'est stabilisé à 508, soit une de moins que la veille, dont 119 personnes aux soins intensifs.

VACCINATION

La campagne de vaccination va bon train dans la région. Maintenant 50,5 % de la population régionale a reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, pour un total de 106 033 doses administrées. La moyenne québécoise est de 48,2 %.

Le groupe des 80 ans et plus est vacciné à plus de 92 %. Pour la tranche d'âge des 70-79 ans, la couverture vaccinale atteint 91 %. Du côté des 60-69 ans, 86 % des citoyens du Bas-Saint-Laurent ont reçu une première dose. La vaccination s'accélère également pour les 18 à 59 ans, maintenant 37 % d'entre eux ont reçu une dose du vaccin contre la COVID-19.