Quinze cas de COVID-19 de plus au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte 15 cas de COVID-19 de plus en ce samedi 15 mai pour la région du Bas-Saint-Laurent. Treize d'entre eux ont été ajoutés au bilan de la MRC de Rivière-du-Loup.

La région du Bas-Saint-Laurent compte maintenant 390 cas actifs. Présentement, 18 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont 7 se trouvent aux soins intensifs. Le nombre de décès est demeuré inchangé, avec 40 depuis le début de la crise en mars 2020.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska 591 (+1) dont 53 cas actifs Rivière-du-Loup 1235 (+13) dont 188 cas actifs Témiscouata 362 (-1) dont 44 cas actifs Les Basques 172 dont 69 cas actifs Rimouski-Neigette 797 dont 22 cas actifs La Mitis 168 La Matanie 246 La Matapédia 76 (+2) Bas-Saint-Laurent 3649 (+15)

Le commerce Botanix de Rivière-du-Loup a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ferme ses portes pour une durée indéterminée en raison d'un cas isolé de la COVID-19. Cette pause permettra aux employés de passer les tests de dépistage nécessaires. Des mises à jour seront effectuées selon l'évolution de la situation.

À noter qu'un bilan complet du weekend sera diffusé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent lundi.