COVID-19: 50 nouveaux cas et le nombre d'hospitalisations à la hausse au Bas-Saint-Laurent

Cinquante nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan bas-laurentien portant le total depuis le début de la pandémie à 3 634 cas. Encore une fois, c'est dans la MRC de Rivière-du-Loup que l'on retrouve le plus de nouveaux cas, soit 21.

Toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent recensent de nouveaux cas. Outre Rivière-du-Loup, la MRC de Kamouraska en compte 3, la MRC de Témiscouata en dénombre 6, la MRC des Basques en répertorie 9, 4 de plus s'ajoutent à la MRC de Rimouski-Neigette, suivent ensuite les MRC de La Mitis et de La Matanie avec un cas chacune, La MRC de La Matapédia en dénombre 2 et finalement 3 cas sont indéterminés.

Cas par MRC :

Kamouraska 590 (+3) dont 59 cas actifs Rivière-du-Loup 1221 (+21) dont 203 cas actifs Témiscouata 363 (+6) dont 50 cas actifs Les Basques 172 (+9) dont 73 cas actifs Rimouski-Neigette 797 (+4) dont 27 cas actifs La Mitis 168 (+1) dont 5 cas actifs La Matanie 246 (+1) La Matapédia 74 (+2) dont 5 cas actifs Indéterminés 3 (+3) Bas-Saint-Laurent 3634

Le nombre d'hospitalisations est à la hausse alors que 4 personnes de plus sont hospitalisées en lien avec la COVID-19 à Rimouski, portant le total à 17, dont 6 aux soins intensifs. Il y a maintenant 429 cas actifs sur le territoire qui compte 3 165 cas rétablis.

MILIEUX DE VIE OU DE SOINS EN ÉCLOSION

- Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup: 5 résidents et 1 travailleur; (STABLE)

- Résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles: 3 résidents et 1 travailleur; (STABLE)

- Manoir Héritage de Trois-Pistoles: 36 résidents et 11 travailleurs; (STABLE)

- CHRGP 4e étage chirurgie: 13 usagers et 5 travailleurs (STABLE).