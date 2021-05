100 000 personnes maintenant vaccinées contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que 100 000 personnes ont maintenant été vaccinées contre la COVID-19 dans la région. La couverture vaccinale atteint désormais 47,4% au Bas-Saint-Laurent contre 45% à l’échelle provinciale.

Ce succès témoigne de la réponse exceptionnelle de la population bas-laurentienne et aussi de la contribution exemplaire de tous les travailleurs impliqués dans cette campagne de vaccination sans précédent. Il est également important de souligner l’apport des pharmacies communautaires à la réussite de l’opération.

Jusqu’à maintenant, 92% des personnes de 80 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, 91% des 70 à 79 ans, 83% des 60 à 69 ans et 33% des personnes de 18 à 59 ans.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877- 644-4545. Rappelons que dès demain, ce sera au tour des personnes de 18 à 24 ans de réserver leur rendez-vous. Plus de 1700 places sont encore accessibles en mai et près de 6500 autres en juin.