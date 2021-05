COVID-19: 28 nouveaux cas et 23 cas reclassés

La Santé publique annonce que 28 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent. Par ailleurs, 23 cas indéterminés aux cours des derniers jours ont été reclassés. Malgré tout, c'est encore dans la MRC de Rivière-du-Loup où se trouve le plus grand nombre de cas.

Il faut bien comprendre que les 23 cas indéterminés sont des résultats positifs obtenus dans les derniers jours et dont l'origine des infectés n'avait pu être déterminée avec précision. «On a tellement de cas et parfois il y a des erreurs. Dans le doute, l'INSPQ classe ces cas dans la catégorie "indéterminés" et quand le lieu de résidence est finalement établi, l'INSPQ reclasse dans la bonne MRC», explique le conseiller aux relations médias pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

On peut raisonnablement penser que les cas qui s'ajoutent aujourd'hui dans l'est du Bas-Saint-Laurent proviennent du moins en partie de ce reclassement. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent n'était pas en mesure de ventiler la provenance de 28 nouveaux cas, c'est plutôt l'ensemble des nouveaux cas et des cas reclassés qui lui ont été communiqués par la Santé publique.

Cas par MRC : Kamouraska 584 (+6) Rivière-du-Loup 1176 (+29) Témiscouata 351 (+2) Les Basques 155 (+1) Rimouski-Neigette 787 (+6) La Mitis 166 (+2) La Matanie 243 (+4) La Matapédia 72 (+1) Indéterminés 3 (-23) Bas-Saint-Laurent 3537

Il y a 440 cas actifs sur le territoire et 3 057 cas sont considérés rétablis. Les autorités dénombrent 2 hospitalisations de moins en lien avec la COVID-19 à Rimouski, portant le total à 13, dont 3 se trouvent aux soins intensifs. Il y a eu 1 610 tests de dépistage réalisés la veille.

MILIEUX DE VIE OU DE SOINS EN ÉCLOSION

-Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup: 5 (+1) résidents et 1 travailleur;

-Résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles: 3 résidents et 1 travailleur; (STABLE)

- Manoir Héritage de Trois-Pistoles: 30 résidents et 9 travailleurs; (STABLE)

- CHRGP 4e étage chirurgie: 13 usagers et 5 travailleurs (STABLE).