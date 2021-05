COVID-19: 30 nouveaux cas dans la MRC de Rivière-du-Loup

Si le Bas-Saint-Laurent compte 55 nouveaux cas, la MRC de Rivière-du-Loup en recense 30 à elle seule, pour un total de 1 147 cas depuis le début de la pandémie.

Une situation qui préoccupe la Santé publique qui a rencontré lundi dans un premier temps la direction de Viandes duBreton dont l'usine louperivoise est frappée par une importante éclosion et dans un second temps le syndicat des employés qui demande la fermeture temporaire de l'usine.

Soulignons que Viandes duBreton ne transmet plus le nombre d'employés atteints de la COVID-19. Le président du syndicat, Yannick Morin, déplore ce manque de transparence. Il soutient que les cas de COVID-19 ne se limitent aux employés, mais aussi à leur famille.

Le conseiller aux relations médias pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, a précisé que les discussions ont été constructives tant avec la direction qu'avec le syndicat. «Une décision pourrait être prise sous peu», a-t-il mentionné. Rappelons qu'un dépistage massif est en cours depuis lundi chez les employés de l'entreprise.

Il y a 441 cas actifs sur le territoire bas-laurentien. Le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski compte un cas de plus alors que 15 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs.

Il y a eu 1620 tests de dépistage réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 578 (+6)

Rivière-du-Loup 1147 (+30)

Témiscouata 349 (+11)

Les Basques 154 (+3)

Rimouski-Neigette 781 (+4)

La Mitis 164

La Matanie 239

La Matapédia 71

Indéterminés 26 (+1)

Bas-Saint-Laurent 3509

MILIEUX DE VIE OU DE SOINS EN ÉCLOSION

Une nouvelle éclosion s'est déclarée à Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup alors que 5 cas de COVID-19 y ont été identifiés. Il s'agit de 4 résidents et de 1 travailleur.

L'éclosion à la Résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles compte un cas de plus, soit 3 résidents (+1) et 1 travailleur. Celle au Manoir Héritage de Trois-Pistoles est stable avec 30 résidents et 9 travailleurs.

L'éclosion au 4e étage CHRGP en chirurgie est aussi stable avec 13 usagers et 5 travailleurs.