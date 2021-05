Un cas de COVID-19 au CPE de Rivière-du-Loup

Selon une publication du CPE de Rivière-du-Loup sur les réseaux sociaux, un enfant de l'installation Quenouilles et Grenouilles a reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Le groupe des Moustiques de l'installation concernée et leurs familles doivent se mettre immédiatement en isolement préventif et prendre un rendez-vous pour passer un test de dépistage.

La Direction de la santé public du Bas-Saint-Laurent confirme que le groupe ont été mis en isolement préventif du 9 au 23 mai. À noter que le 9 mai, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a aussi annoncé la fermeture préventive de trois classes en raison de cas de la COVID-19 dans les écoles de Saint-Épiphane (Notre-Dame-du-Sourire), de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Vieux-Moulins) et de Saint-Pascal (Monseigneur-Boucher).