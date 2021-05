COVID-19 : 48 cas supplémentaires au Bas-Saint-Laurent 

La Santé publique répertorie aujourd'hui ce dimanche 48 nouveaux de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qui compte dorénavant un total de 3 397 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Selon les données de l'INSPQ, on enregistre actuellement 416 cas actifs sur le territoire. Ils se trouvent dans les régions de Rivière-du-Loup (150), du Témiscouata (71), de Kamouraska (69) et des Basques (64). Les quatre autres MRC de l'est du territoire comptent un total de 53 cas.

Notons que le Bas-Saint-Laurent est l'une des régions où on retrouve le plus important taux de cas actifs (211,4) par 100 000 habitants. Seule la région de Chaudière-Appalaches affiche un pire bilan en province.

Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations s'élève toujours à 14 hospitalisations au Bas-Saint-Laurent. Le bilan des décès est aussi stable à 39. Près de 2 950 personnes sont considérées comme étant rétablies.