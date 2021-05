COVID-19: vigie au CHSLD St-Joseph de Rivière-du-Loup

Une vigie est présentement en cours au 4e étage du Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) St-Joseph de Rivière-du-Loup en raison d’un cas positif. Un travailleur oeuvrant sur cet étage a reçu un résultat positif à un test de dépistage le 5 mai dernier.

Selon l'enquête épidémiologique, il a été déterminé que sa période de contagiosité était le 2 mai et que sa dernière présence de travail remontait au 30 avril. Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, l'employé n'était pas contagieux lors de sa dernière journée de travail, mais une vigie a néanmoins été mise sur place pour les 14 prochains jours.

En l'occurrence, les 25 travailleurs qui ont été en contact avec l'employé positif lors des journées de travail du 29 et 30 avril ont tous été dépistés ainsi que tous les résidents du 4e étage. De plus, l'ensemble des résidents de cet étage ont été placés en isolement à la chambre. Selon le CISSS, 18 des 21 résidents ont été vaccinés.

Évidemment, afin d'assurer la sécurité de la clientèle, les mesures d'hygiène ont été renforcées. Les équipes en place ont notamment rehaussé la désinfection des aires communes en plus d'assurer une surveillance accrue et quotidienne des signes et symptômes chez les travailleurs et résidents. Une nouvelle admission a aussi été suspendue par mesure préventive jusqu'à l'obtention des résultats négatifs du personnel et des résidents.

Rappelons qu'une vigie n'est pas synonyme d'éclosion puisqu'il n'y a qu'un cas. Selon la procédure, le dépistage massif se répèterait après 5 jours et 12 jours. Si aucun autre cas n'est relevé, la vigie sera levée.