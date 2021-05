COVID-19: 23 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La Santé publique répertorie aujourd'hui 23 nouveaux de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qui compte maintenant 3 175 cas au total depuis le début de la pandémie. Les autorités recensent une hospitalisation supplémentaire alors que 16 personnes sont hospitalisées à Rimouski, dont 3 aux soins intensifs.

Deux cas ont été reclassés, soit un dans la MRC de Témiscouata et le second était indéterminé, ce qui porte le total ajouté au bilan à 25 cas. C'est dans la MRC des Basques que l'on retrouve le plus de nouveaux cas avec 12, suivie de la MRC de Rivière-du-Loup avec 9 cas, de la MRC de Rimouski-Neigette avec 3 cas et de la MRC de Kamouraska avec 1 seul cas.

Cas par MRC :

Kamouraska 523 (+1) Rivière-du-Loup 999 (+9) Témiscouata 292 (-1) Les Basques 110 (+12) Rimouski-Neigette 756 (+3) La Mitis 160 La Matanie 238 La Matapédia 69 Indéterminés 28 (-1) Bas-Saint-Laurent 3175

Il y a 388 cas actifs sur le territoire, une diminution 14 comparativement à mardi. Pas moins de 2 749 personnes sont considérées comme guéries. Il y a eu 1 693 tests de dépistage réalisés la veille.

L'éclosion au Manoir Héritage de Trois-Pistoles compte un cas de plus, soit 13 résidents (+1) et 3 travailleurs. L'éclosion au 4e étage (chirurgie) du CHRGP est stable avec 13 usagers et 5 travailleurs.

Rappelons que mardi, la Santé publique précisait que les éclosions chez Aliments Asta et Viandes duBreton comptaient respectivement 83 cas dont 38 actifs et 22 cas dont 20 actifs.