COVID-19: 49 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Alors que les éclosions se poursuivent chez Aliments Asta, chez Viandes duBreton, au CHRGP et au Manoir Héritage de Trois-Pistoles, le Bas-Saint-Laurent enregistre 49 nouveaux de COVID-19 sur son territoire portant le total depuis le début de la pandémie à 3 152 cas.

Une fois encore, c’est au KRTB que les autorités dénombrent le plus de cas. La MRC de Rivière-du-Loup recense 19 cas, la MRC de Témiscouata en compte 11 cas, la MRC de Kamouraska répertorie 8 cas sur son territoire et la MRC des Basques en dénombre 5. La MRC de Rimouski-Neigette suit avec 3 cas et 3 autres cas sont indéterminés.

Cas par MRC :

Kamouraska 522 (+8) Rivière-du-Loup 990 (+19) Témiscouata 293 (+11) Les Basques 98 (+5) Rimouski-Neigette 753 (+3) La Mitis 160 La Matanie 238 La Matapédia 69 Indéterminés 29 (+3) Bas-Saint-Laurent 3152

Le nombre d’hospitalisations est aussi à la hausse alors que 15 personnes (+4) sont hospitalisées à Rimouski dont 3 aux soins intensifs. Il y a maintenant 402 cas actifs sur le territoire bas-laurentien. Pas moins de 2 712 personnes sont considérées comme rétablies. Il y a 38 décès.

ASTA ET DUBRETON

Le Bas-Saint-Laurent compte plusieurs éclosions sur son territoire. À Saint-Alexandre-de-Kamouraska, en date du mardi 4 mai, la santé publique recensait 83 travailleurs atteints de la COVID-19 depuis le début du mois, dont 38 actifs. Les autorités considèrent l’éclosion comme l’une des plus importantes au Bas-Saint-Laurent.

Lundi, l’usine de Viandes duBreton de Rivière-du-Loup a confirmé être aux prises avec une éclosion alors que 22 employés ont reçu des résultats positifs à la COVID-19 dont 20 sont encore des cas actifs.

La santé publique a aussi tenu à souligner que les deux entreprises, tant Aliments Asta que duBreton, collaborent. «La communication est bonne, les échanges sont bons, les entreprises collaborent et comprennent notre rôle», ajoute le conseiller aux relations médias au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

MANOIR HÉRITAGE ET CHRGP

L’éclosion au Manoir Héritage de Trois-Pistoles connait une importante hausse alors 15 personnes sont atteintes de la COVID-19 dont 9 résidents de plus, pour un total de 12 patients et de 3 travailleurs atteints.

Quant à l’éclosion au 4e étage en chirurgie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), la santé publique dénombre maintenant 13 usagers, une hausse de 2, et 5 travailleurs atteints.

NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID–19 dans les 24 dernières heures au Québec font état de 797 nouveaux cas, pour un total de 353 475 personnes infectées dont 333 624 personnes sont rétablies. On déplore 16 nouveaux décès, dont 3 décès dans les 24 dernières heures, 12 décès entre le 27 avril et le 2 mai, 1 décès avant le 27 avril.

Il y a 594 hospitalisations, soit une augmentation de 6 par rapport à la veille et 155 personnes sont aux soins intensifs, une augmentation de 4 par rapport à la veille.

VACCINATION

Pas moins de 52 141 doses administrées s’ajoutent, soit 50 379 doses dans les dernières 24 heures et 1 762 doses avant le 3 mai, pour un total de 3 308 542; 3 843 089 doses reçues au total; 394 290 des 444 600 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues dans les régions. 50 310 doses sont encore attendues aujourd’hui.