COVID-19 : 26 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte en ce 2 mai 26 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 dans la région. Présentement 386 cas sont actifs sur le territoire, dont 128 dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Les MRC de Témiscouata et de Kamouraska comptent chacune 71 cas actifs. La MRC de Rimouski-Neigette en dénombre 74, on en retrouve 20 dans la MRC des Basques, 11 dans la MRC de La Mitis et 6 dans la MRC de La Matapédia.

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte aussi 37 décès depuis le début de la crise au Bas-Saint-Laurent et 12 hospitalisations en cours en lien avec la COVID-19. Le nombre total de cas depuis mars 2020 est de 3 071 et 2 645 personnes sont considérées comme rétablies.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 514 (+2) (cas actifs : 71)

MRC de Rivière-du-Loup: 957 (+11) (cas actifs : 128)

MRC de Témiscouata : 270 (+3) (cas actifs : 71)

MRC des Basques : 94 (+3) (cas actifs : 20)

MRC de Rimouski-Neigette : 745 (+4) (cas actifs : 74)

MRC de La Mitis : 160 (+1) (cas actifs : 11)

MRC de La Matanie : 235 (+1)

MRC de La Matapédia : 69 (cas actifs : 6)

À déterminer / inconnus : 26 (+1)

Depuis le 1er mai à minuit, une partie du Bas-Saint-Laurent est passée au palier d'alerte des mesures spéciales d'urgence. Les MRC de La Mitis, La Matanie et La Matapédia sont épargnées par ce changement. Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent Dr Sylvain Leduc a évoqué en point de presse la semaine dernière la nécessité de donner un «coup de barre» afin de freiner la propagation de la COVID-19 dans la région.

La province de Québec a enregistré aujourd'hui une hausse de 1 006 cas de la COVID-19 et 9 décès supplémentaires.