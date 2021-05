Cliniques sans rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca dans le Kamouraska et La Matapédia

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe les personnes de 45 à 79 ans intéressées à recevoir le vaccin AstraZeneca, dès le 2 mai, que des cliniques sans rendez-vous se tiennent aux sites de vaccination du Kamouraska et de la Matapédia. Ces deux cliniques sans rendez-vous sont accessibles jusqu’à 15 h aujourd’hui.

Par ailleurs, il reste encore des places de rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca au cours des prochains jours. C’est le cas dans le Témiscouata demain (lundi), dans la Mitis jeudi et dans Rimouski-Neigette vendredi. La prise de rendez-vous se fait toujours sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877- 644-4545.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient enfin à rappeler que plus de 16 000 places de rendez-vous sont toujours disponibles en mai, et ce dans les huit sites de vaccination de la région. Les personnes de 50 à 59 ans peuvent maintenant prendre rendez-vous et dès demain (lundi), ce sera au tour de celles âgées entre 45 et 49 ans. La vaccination contre la COVID-19 va graduellement être ouverte à toutes les personnes de 18 ans et plus d’ici la mi-mai.