COVID-19: 58 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas poursuit sa tendance à la hausse au Bas-Saint-Laurent alors que 58 nouveaux cas s'ajoutent au bilan, portant le total à 2 944 cas depuis le début de la pandémie. Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 32 éclosions actives au Bas-Saint-Laurent, dont 19 en milieu de travail.

Le nombre de cas continue aussi d'augmenter dans l’est du territoire alors que Rimouski-Neigette enregistre 20 nouveaux cas. Les MRC de Rivière-du-Loup avec 17 cas, de Kamouraska avec 6 cas, de Témiscouata avec 5 cas, des Basques avec 4 cas, de La Mitis avec 4 cas et de La Matapédia avec 2 cas suivent.

Cas par MRC :

Kamouraska 491 (+6) Rivière-du-Loup 914 (+17) Témiscouata 241 (+5) Les Basques 82 (+4) Rimouski-Neigette 735 (+20) La Mitis 159 (+4) La Matanie 233 La Matapédia 67 (+2) Indéterminés 22 Bas-Saint-Laurent 2944

Le Bas-Saint-Laurent compte 343 (+26) cas actifs. Pas moins de 2 564 personnes sont considérées comme rétablies. Le nombre d'hospitalisations à Rimouski baisse à 11, une de moins que la veille, dont 3 aux soins intensifs.

Il y a eu 1733 tests de dépistage réalisés la veille.

Quant à l'éclosion au 4e étage (chirurgie) du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, on dénombre maintenant 7 usagers et 3 travailleurs ayant reçu un résultat de dépistage positif, soit 3 personnes de plus qu'hier.