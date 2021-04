COVID-19: 29 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent note une diminution du nombre de cas ce lundi après s'être montrée inquiète du nombre de cas élevé des derniers jours. Pour la première fois depuis des semaines, ce ne sont pas les MRC de Kamouraska ou de Rivière-du-Loup qui sont les plus touchées avec 6 cas chacune, mais la MRC de Rimouski Neigette qui enregistre 13 nouveaux cas.

Si le nombre de cas a diminué dans les 24 dernières heures, le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski augmente de 4 et se porte maintenant à 12, dont 3 aux soins intensifs. Au total, il y a 287 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Pas moins de 2464 personnes sont considérées comme rétablies.

Cas par MRC :

Kamouraska 471 (+6) Rivière-du-Loup 861 (+6) Témiscouata 216 (+3) Les Basques 76 Rimouski-Neigette 695 (+13) La Mitis 152 (+2) La Matanie 232 La Matapédia 63 (-1) Indéterminés 22 Bas-Saint-Laurent 2788

Il y a eu 1026 tests de dépistage réalisés la veille. Le nombre de décès demeure stable à 37.

BILAN NATIONAL

Au plan provincial, la tendance à la baisse observée dans les derniers jours se poursuit alors que 889 nouveaux cas ont été enregistrés, portant le total à 345 697 personnes infectées depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an. Québec enregistre 8 nouveaux décès, dont 1 dans les dernières 24 heures, 6 entre le 19 et le 24 avril et 1 décès à une date inconnue, pour un total de 10 886 décès.

La province dénombre 664 hospitalisations, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille. De ce nombre, 167 personnes se retrouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille.

VACCINATION

42 656 doses administrées s'ajoutent, soit 41 731 doses dans les dernières 24 heures et 925 doses avant le 25 avril, pour un total de 2 871 140. Au total, 3 066 969 doses ont été reçues. 231 660 doses de Pfizer et 137 200 doses de Moderna sont attendues cette semaine, pour un total de 368 860 doses.