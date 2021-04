L’entreprise Les Fibres de Verre Rioux vise l’immunité collective interne d’ici la fin mai

Voyant un relâchement des mesures sanitaires au sein de son entreprise ainsi que l’apparition de variants dans sa communauté, l’entreprise Les Fibres de Verre Rioux à Sainte-Françoise a décidé de prendre les grands moyens.

En plus des mesures sanitaires misent en place, l’entreprise a instauré 2 primes afin d’augmenter l’adhésion aux mesures sanitaires et encourager les travailleurs à se faire vacciner. L’objectif est de bâtir rapidement une immunité collective à l’interne.

«Nous avons instauré le 6 avril dernier une prime de 0.25$/h pour récompenser les travailleurs qui appliquent bien les mesures, cette initiative a fait boule de neige dès son annonce et nous avons obtenu 98 % d’efficacité depuis sa mise en place», rapporte fièrement Pascale Gagnon, nouvellement propriétaire.

La plus récente mesure instaurée consiste en une prime de 50 $ offerte aux travailleurs qui se feront vacciner. Jérôme Gagnon, adjoint à la direction, explique la stratégie ambitieuse : «l’entreprise compte sur un bon nombre de travailleurs expérimentés et la moyenne d’âge est de 50 ans, nous avons vu l’opportunité d’obtenir rapidement une immunité collective interne en étant un groupe de travailleurs vacciné rapidement, nous croyons obtenir 75 % de vaccination d’ici la fin du mois de mai.»

La PME de 35 employés, finaliste en Santé Sécurité et Employeur de l’Année aux Mercuriades 2021, souhaite ainsi éviter une éclosion à l’interne qui entrainerait une fermeture non voulue et encourager ses travailleurs à protéger leur santé mais aussi celle de leurs collègues. Finalement, elle espère que d’autres entreprises suivront l’exemple afin de parvenir à un retour à la normale plus rapide.