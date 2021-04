Hausse inquiétante de 82 cas en deux jours: le CISSS du Bas-Saint-Laurent fait un appel à la vigilance

Dans les deux derniers jours, le Bas-Saint-Laurent dénombre pas moins de 82 nouveaux cas de COVID-19, dont 68 recensés dans l’ouest du territoire. La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent invite les gens à ne pas hésiter à se faire dépister s’ils éprouvent le moindre symptôme lié à la COVID-19.

Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs situations peuvent mettre la population à risque de transmettre le virus. La Direction de la santé publique remercie les Bas-Laurentiens de prendre au sérieux cet appel à la vigilance et ainsi contribuer à prévenir une transmission accrue en raison de la grande contagiosité potentielle des variants.

Elle rappelle que même si la vaccination va bon train dans la région pour les groupes ciblés, l’immunité collective n’est pas assez élevée et, qu’en conséquence, il ne faut pas baisser la garde. Il est important de maintenir toutes les mesures sanitaires préventives partout et en tout temps, et les personnes atteintes de la COVID doivent absolument se mettre en isolement.

La population doit préférablement prendre un rendez-vous en ligne avec la plateforme HEALTH CONNECT en visitant le site suivant : https://cv19quebec.ca. Si les gens optent plutôt pour la ligne de rendez-vous 1 877 644 4545, ils doivent y laisser un message et attendre d’être rappelés.