COVID-19: 28 000 nouvelles places pour la vaccination

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme l’ouverture de 20 000 nouvelles places de rendez-vous pour le mois de mai. Elles s’ajoutent aux 8000 qui ont été annoncées dimanche. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Ces places de rendez-vous sont accessibles aux personnes de 60 ans et plus et aux groupes prioritaires suivants : les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes avec des déficiences physiques ou intellectuelles, avec des troubles du spectre de l’autisme, les travailleurs de la santé phase 2 et le groupe prioritaire 9. Les détails sont disponibles ici: https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en- sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/vaccination

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise par ailleurs que toutes les doses du vaccin AstraZeneca qu’il avait à sa disposition ont été écoulées cette semaine. Mentionnons que l’administration des deuxièmes doses pour les résidents et travailleurs des CHSLD de la région se poursuit depuis quelques jours. Le tout sera complété au plus tard le 8 mai.



La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 24 décembre dernier au Bas-Saint- Laurent. Elle a permis jusqu’à maintenant à 66 744 personnes de recevoir une première dose de vaccin. À ce jour, la couverture vaccinale régionale est de 33,9%. En comparaison, la moyenne provinciale est de 31,1%.