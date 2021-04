Les 1 400 doses d'AstraZeneca trouvent preneurs

Les 1 400 nouvelles doses du vaccin AstraZeneca rendues disponibles pour les 45 ans et plus du Bas-Saint-Laurent dans les cliniques sans rendez-vous ont toutes trouvé preneurs, environ 24 heures après avoir été annoncées.

«La réponse a été immédiate et massive. Les doses ont toutes été écoulées, ça nous réjouit. Nous avons adressé des demandes au ministère de la Santé afin d'en recevoir d'autres», explique le conseiller aux communications du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. L'intention de l'organisation est d'ouvrir d'autres plages de vaccination sans rendez-vous prochainement. De nouveaux arrivages d'AstraZeneca pourraient se confirmer au cours des prochains jours. La catégorie des 45-54 ans représente environ 20 000 personnes au Bas-Saint-Laurent.

À noter que la vaccination régulière avec rendez-vous (Pfizer-BioNTech et Moderna) pour les personnes de plus de 60 ans et les groupes prioritaires (travailleurs essentiels et les personnes de moins de 60 ans avec une maladie chronique ou un problème de santé à risque de complications) se poursuit.

Par ailleurs, l'administration des deuxièmes doses dans les CHSLD pour les travailleurs et les patients a débuté la semaine dernière au Bas-Saint-Laurent. Cette étape devrait être complétée d'ici le 8 mai. La couverture vaccinale au Bas-Saint-Laurent atteint présentement 31,4 % de la population, alors qu'elle est de 29,1 % au Québec.