Le vaccin AstraZeneca maintenant accessible aux personnes de 45 à 79 ans

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le vaccin AstraZeneca est maintenant accessible aux personnes âgées entre 45 et 79 ans. Il sera possible de prendre rendez-vous dès demain matin 8 h ou alors d’opter pour les cliniques sans rendez-vous déjà prévues mercredi, jeudi et vendredi, soit :

Témiscouata, Église catholique St-Mathias

Mercredi 21 avril 2021, 8h à 20h

Les Basques, Centre culturel de Trois-Pistoles

Jeudi 22 avril 2021, 12h à 19h30 Vendredi 23 avril 2021, 8h30 à 16h

Mitis, Salle Les Alcyons de Mont-Joli

Mercredi 21 avril 2021, 8h à 19h

Pour l’instant, un peu plus de 1 400 doses d’AstraZeneca sont disponibles. La prise de rendez-vous se fait toujours sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545. À noter que vous devez avoir 45 ans au moment de vous faire vacciner.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce enfin que 61 366 personnes ont été vaccinées à ce jour, soit une couverture vaccinale régionale de 30,5%.