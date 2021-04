COVID-19: deux décès s'ajoutent au bilan

La Santé publique confirme que deux nouveaux décès sont survenus dans les derniers jours au Bas-Saint-Laurent qui en recense maintenant 37. Selon nos informations, l'une des deux victimes est âgée de moins de 40 ans, une information que n'a pas confirmé le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

De plus, 25 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan bas-laurentien, pour un total de 2 597 cas. On recense 253 cas actifs et 2 307 personnes sont considérées comme guéries. Il y a 4 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont 1 aux soins intensifs.

Cas par MRC :

Kamouraska 415 (+6) Rivière-du-Loup 789 (+12) Témiscouata 200 (+2) Les Basques 69 (+3) Rimouski-Neigette 660 (+3) La Mitis 148 La Matanie 232 La Matapédia 62 (-1) Indéterminés 22 Bas-Saint-Laurent 2597

C'est dans la MRC de Rivière-du-Loup que l'on retrouve le plus de nouveaux cas avec 12, 6 pour la MRC de Kamouraska, 2 au Témiscouata et 3 dans les MRC des Basques et de Rimouski-Neigette.

Lundi, il y a eu 1 390 tests de dépistage réalisés lundi.