Dépistage massif au Collège Notre-Dame: quelques cas positifs ont été signalés

Suivant le signalement de quatre cas de COVID-19 au sein de son établissement, le Collège Notre-Dame a procédé dimanche à un dépistage massif de tous ses élèves et son personnel enseignant. Dans un communiqué envoyé aux parents mardi matin, la direction a annoncé que quelques résultats de ces nombreux tests se sont depuis révélés positifs.

Puisque ces cas sont répartis sur différents niveaux de secondaire, et afin de limiter la propagation du virus dans le milieu scolaire, le Collège et la santé publique ont convenu de poursuivre les cours à distance jusqu'au 25 avril inclusivement. Dès lundi prochain, les élèves de secondaire 1 et 2 pourront retourner en cours en présence tous les jours, puis ceux de secondaire 3, 4 et 5 y retourneront en alternance.

À noter qu’il ne sera pas possible de passer à l'école d’ici la fin de la semaine pour récupérer du matériel scolaire. Les enseignants sont informés et ils ajusteront leur enseignement en conséquence.

Pour le 26 avril :

En présence : 3B et 3C, 4B et 4C, 5B et 5C

À distance : 3A et 3D, 4A et 4D, 5A et 5D

Les élèves sont priés de porter une attention particulière lors de la période du dîner en s'assurant de bien se laver les mains avant et après le repas, en respectant la distanciation de 2 mètres puisque les élèves enlèvent leur masque, en s’assoyant toujours au même endroit ainsi qu'en remettant son masque immédiatement après le repas.