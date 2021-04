Vaccination : plus de 10 000 places de rendez-vous disponibles au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme l’ouverture de 8 000 nouvelles places de rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 pour les semaines du 16 et du 23 mai.

Ces rendez-vous sont accessibles aux personnes de 60 ans et plus, aux personnes du groupe 8, soit les personnes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19, aux travailleurs du groupe 9 (adultes de moins de 60 ans qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers) et aux travailleurs de la santé, phase 2.

Par ailleurs, plus de 2 300 places de rendez-vous sont toujours disponibles pour les personnes de 55 à 79 ans qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca dès cette semaine, et ce dans les huit sites de vaccination de la région. La prise de rendez-vous se fait sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce enfin que la couverture vaccinale régionale atteint maintenant 30 %. En comparaison, la moyenne provinciale est de 27,5 %.