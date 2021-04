Hausse de 29 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

D'après les dernières données de l'Institut national de la santé publique du Québec, 29 nouveaux cas de COVID-19 sont répertoriés au Bas-Saint-Laurent en ce 17 avril.

On compte présentement 264 cas actifs de COVID-19 dans la région et 2 507 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Sept hospitalisations sont présentement en cours, une de plus que la veille. Trois personnes atteintes de la COVID-19 se trouvent aux soins intensifs, dont deux qui sont âgées de moins de 50 ans.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska: 400 (42 cas actifs)

Rivière-du-Loup: 747 (100 cas actifs)

Témiscouata: 193 (38 cas actifs)

Les Basques: 54 (7 cas actifs)

Rimouski-Neigette: 651 (27 cas actifs)

La Mitis: 147 (41 cas actifs)

La Matanie: 232 (6 cas actifs)

La Matapédia: 62

Bas-Saint-Laurent: 2507 (+29)

Un bilan plus détaillé sera effectué par le CISSS du Bas-Saint-Laurent lundi prochain.

VACCINATION

Un peu plus de 2 500 places de rendez-vous sont disponibles dans les huit sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent pour les personnes âgées de 55 à 79 ans qui souhaitent être vaccinées rapidement avec une dose du vaccin AstraZeneca. La prise de rendez-vous s'effectue au Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

À ce jour, 59 240 résidents du Bas-Saint-Laurent ont été vaccinés contre la COVID-19, soit une couverture vaccinale de 29,6% pour la région. En comparaison, la moyenne provinciale est de 26,8%.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de 1 537 nouveaux cas, 8 nouveaux décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte aussi 692 hospitalisations, soit une augmentation de 28 par rapport à la veille sont 175 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 8.

De plus,70 908 doses de vaccin ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 297 411. À noter que 41 460 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.