Environ 24,5% de la population du Bas-Saint-Laurent vaccinée contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que 48 500 résidents de la région ont maintenant été vaccinés contre la COVID-19, soit 24,5% de la population. En comparaison, la moyenne provinciale est actuellement de 23,5%.

Seulement aujourd’hui, 3 790 doses qui seront administrées dans les huit sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent. Ce nombre sera de 2 130 demain et de 2 500 jeudi. Par ailleurs, il reste encore quelques places de rendez-vous pour les personnes de 55 à 79 ans qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca cette semaine. C’est le cas à Rivière-du-Loup où 300 places sont toujours disponibles d’ici vendredi, dans la Matapédia avec 146 places et dans le Témiscouata avec une quinzaine de places.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce également que 1 000 rendez-vous sont encore accessibles en mai pour les personnes de 60 ans et plus. Ils sont répartis dans les sites de vaccination de Rivière-du-Loup, du Kamouraska et du Témiscouata. La prise de rendez-vous se fait toujours sur Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.