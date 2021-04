Le Bas-Saint-Laurent enregistre 37 nouveaux cas de COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui 37 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 sur son territoire. La plus importante augmentation se trouve dans la MRC de Rivière-du-Loup, où 17 cas se sont ajoutés depuis la veille.

On compte présentement 280 cas actifs au Bas-Saint-Laurent et un total de 2 406 cas depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 2 091 personnes sont considérées comme rétablies.

On déplore 35 décès ainsi que 10 hospitalisations en lien avec la COVID-19 en cours à Rimouski, dont 5 personnes sont âgées de 55 ans et moins. Le nombre de cas de variants se chiffre maintenant à 545.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska : 380 (+1 et 47 cas actifs)

Rivière-du-Loup : 712 (+17 et 113 cas actifs)

Témiscouata : 178 (+8 et 30 cas actifs)

Les Basques: 51 (+2 et 7 cas actifs)

Rimouski-Neigette: 645 (+3 et 33 cas actifs)

La Mitis: 129 (+4 et 42 cas actifs)

La Matanie: 228

La Matapédia: 61 (+1)

Indéterminés: 22 (+1)

Bas-Saint-Laurent: 2406

L'éclosion à la résidence à assistance continue (RAC) Jumelé Mitis de Mont-Joli a touché 11 travailleurs (+1) et 7 usagers. À l'école secondaire Le Mistral de Mont-Joli, quatre étudiants (+1) et un enseignants ont contracté la COVID-19.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de 1 490 nouveaux cas et 12 nouveaux décès pour un total de 10 756 décès. On compte aussi 643 hospitalisations, soit une augmentation de 13 par rapport à la veille, dont 150 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 8.

Un peu plus de 2 millions de Québécois ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 jusqu'à maintenant. Plus de 56 600 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures.

À noter que 55 160 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau. De plus, 203 580 des 230 490 doses de Pfizer attendues cette semaine sont arrivées hier et sont en transit dans le réseau. Les autres arriveront aujourd'hui. Rappelons que 176 400 doses de Moderna sont attendues cette semaine.