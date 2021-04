COVID-19: 22 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent confirme que 22 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan bas-laurentien portant le total à 2 369 cas depuis le début de la pandémie. C'est moins de la moitié du bilan de dimanche qui affichait 52 nouveaux cas.

Il y a maintenant 280 cas actifs sur le territoire et 514 cas de variants, une hausse de 31. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent recense 2 055 cas rétablis, 35 décès. Au total, 1 167 tests de dépistages ont été réalisés la veille.

Il y a actuellement 9 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, une hausse de 2. À noter que le CISSS a refusé de communiquer sur l'âge et la moyenne d'âge des personnes hospitalisées alors qu'au national il ressort que la population âgée de 40 à 55 ans et plus durement touchée.

Cas par MRC :

Kamouraska : 379 [+13] (+5) (cas actifs : 63)

Rivière-du-Loup: 695 [+18] (+9) (cas actifs : 111)

Témiscouata : 170 [+9] (+4) (cas actifs : 26)

Basques : 49 [+4] (-) (cas actifs : 5)

Rimouski-Neigette : 642 [+16] (-) (cas actifs : 30)

La Mitis : 125 [+18] (+2) (cas actifs : 39)

La Matanie : 228 [+2] (+1) (cas actifs : n.d.)

La Matapédia : 60 [-] (+1) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / inconnus : 21 [-] (-) [+X] Variation du nombre de cas confirmés et décès depuis le dernier bilan.

(+X) Variation du nombre de cas confirmés et décès du bilan quotidien actuel.

L'éclosion à l'unité pédiatrie/court séjour du Centre hospitalier du Grand-Portage de Rivière-du-Loup est maintenant considérée comme terminée. Celle chez de l'usine Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska compte maintenant 20 travailleurs atteints. À noter que les derniers cas étaient liés à des contacts significatifs qui se trouvaient déjà en isolement préventif.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de ;

- 1 599 nouveaux cas, pour un total de 327 982 personnes infectées;

- 304 267 personnes rétablies;

- 2 nouveaux décès – pour un total de 10 744 décès –, soit :

- aucun décès dans les 24 dernières heures,

- 1 décès entre le 5 avril et le 10 avril,

- 1 décès avant le 5 avril,

- 630 hospitalisations, soit une augmentation de 22 par rapport à la veille;

- 142 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;

- 27 132 prélèvements réalisés le 10 avril.

VACCINATION

- 52 705 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 944 877;

- 2 429 695 doses reçues au total;

À noter que 55 160 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.

Pour la semaine du 12 avril, il est prévu que le Québec reçoive :

- 230 490 doses de Pfizer;

- 176 400 doses de Moderna.