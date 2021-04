Vaccination sans rendez-vous : plusieurs billets toujours disponibles aujourd’hui à Rivière-du-Loup

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que 700 coupons sont toujours disponibles à Rivière-du-Loup pour la vaccination sans rendez-vous aujourd’hui. Étant donné le nombre de places disponibles, la population des MRC voisines qui désire se faire vacciner pourra également se présenter au site de vaccination pour se procurer un coupon. La distribution se poursuit jusqu’à 20h ce soir.

La remise de ces billets s’effectue dès maintenant au site de l’ancien bâtiment de Meubles Réal Levasseur pour les personnes âgées de 55 à 79 ans (année de naissance 1966) qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca.

Par ailleurs, les plus récentes données font état d’un total de 44 059 personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent. Ce chiffre représente 22,4 % de la population de la région, pourcentage qui dépasse désormais la moyenne québécoise.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle que les personnes âgées de 55 à 79 ans qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca peuvent aussi prendre rendez-vous pour des cliniques qui auront lieu lundi et mardi 12 et 13 avril dans les huit sites de vaccination de la région. Il est possible de prendre un rendez-vous dès maintenant sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545. Advenant le cas où les rendez-vous seront tous écoulés, de nouvelles plages horaires seront ouvertes cet après-midi dans certaines MRC. Des précisions suivront.