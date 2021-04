COVID-19: 28 cas s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 28 nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan quotidien de la région en date du 10 avril. Le Bas-Saint-Laurent dénombre actuellement 263 cas actifs, soit une diminution de 23 par rapport à la veille.

Au KRTB, les MRC de Kamouraska (68 cas actifs), de Rivière-du-Loup (120 cas actifs) et du Témiscouata (19 cas actifs) dénombrent chacune 4 nouveaux cas de COVID-19. La situation dans la MRC des Basques demeure stable avec aucun nouveau cas de COVID-19.

À titre comparatif, la MRC de Rimouski-Neigette ajoute 10 nouvelles infections à la COVID-19, la MRC de La Mitis en recense 5 de plus, et la MRC de La Matanie compte quant à elle un nouveau cas positif en date d’aujourd’hui.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 365 (+4)

MRC de Rivière-du-Loup: 672 (+4)

MRC de Témiscouata : 161 (+4)

MRC des Basques : 45

MRC de Rimouski-Neigette : 636 (+10)

MRC de La Mitis : 110 (+5)

MRC de La Matanie : 226 (+1)

MRC de La Matapédia : 59

Total : 2295

Le Bas-Saint-Laurent répertorie donc 2295 cas confirmés depuis le début de la pandémie, soit 181 de plus dans les 7 derniers jours. De plus, 1998 personnes se sont rétablies dans la région, avec 293 guérisons supplémentaires dans la dernière semaine. Le total de décès s'élève à 34, avec un de plus dans les 7 derniers jours. Dans la journée d’hier, 1795 tests de dépistage ont été réalisés sur le territoire bas-laurentien.

Pour l’instant, le Bas-Saint-Laurent compte 474 cas de variants de la COVID-19.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1754 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 324 848 personnes infectées. Parmi celles-ci, 324 848 se sont rétablies. Elles font également état de 13 nouveaux décès. Le nombre total de victimes de la COVID-19 s'élève donc à 10 737 au Québec.

Les hospitalisations ont augmenté de 14 depuis la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, 138 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de 4 par rapport à vendredi. Les prélèvements réalisés s'élèvent à 44 431, pour un total de 7 880 942 depuis le début de la pandémie. Finalement, 73 023 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un cumul de 1 829 011 depuis le début de la campagne de vaccination.

Selon les chiffres de l’INSPQ, le Québec compte 15 445 cas de variants.