COVID-19 : soutien de 6,5 M$ pour les MRC du Bas-Saint-Laurent

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, ont annoncé qu’une aide financière de 6 612 013 $ bénéficiera aux MRC du Bas- Saint-Laurent.

Ce soutien financier vise à supporter les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie tout en permettant aux MRC de développer leurs infrastructures numériques et leurs outils technologiques. Il sera réparti entre les MRC suivantes : Rimouski-Neigette 753 219 $, Rivière-du-Loup 764 229 $, La Matanie 849 553 $, Témiscouata 852 305 $, La Matapédia 871 572 $, Kamouraska 805 515 $, La Mitis 844 048 $ et Les Basques 871 572 $.

Certains défis socioéconomiques se sont fait ressentir de manière importante dans les régions, notamment en raison des ressources technologiques parfois insuffisantes. Une aide supplémentaire de 80 millions de dollars a donc été accordée afin de soutenir les MRC dans leurs efforts afin qu’elles puissent doter leurs territoires d’outils permettant entre autres d’appuyer le maintien et la création d’emplois par le télétravail.

«Ce soutien financier aura certainement des répercussions positives sur la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent, en plus de contribuer à améliorer la performance des services technologiques offerts à la population. Je sais que les MRC font face à de nombreuses difficultés depuis les derniers mois. Nous demeurons présents pour les soutenir tout en assurant l’attractivité de toutes les régions du Québec», a commenté la ministre Marie-Eve Proulx.

«Cette aide financière arrive vraiment à point nommé. Elle nous permettra d'adapter nos organisations à la nouvelle réalité qui nous a été révélée par la pandémie. Nous avons le devoir de moderniser nos pratiques et nos infrastructures pour faire face à la crise et maintenir des services de qualité pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de nos territoires. Avec cette annonce, le gouvernement du Québec confirme qu'il nous appuiera pour relever les défis immenses auxquels nous sommes confrontés», a ajouté Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.