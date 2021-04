COVID-19: 26 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Alors que les régions de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches connaissent une flambée de cas de COVID-19, la tendance semble être à la baisse au Bas-Saint-Laurent alors que la Santé publique recense 26 nouveaux cas sur le territoire.

La MRC de Rivière-du-Loup enregistre le plus grand nombre avec 14 cas, suivi de la MRC de La Mitis avec 6 cas. Suivent ensuite la MRC de Kamouraska et Rimouski-Neigette avec 2 cas chacune et des MRC de Témiscouata et des Basques avec un 1 cas chacune.

Les autorités déplorent toutefois un décès supplémentaire portant le total à 33 et voient le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski grimper à 5. Soulignons que 2 de ces hospitalisations sont aux soins intensifs.

Il y a eu 1 486 tests de dépistage réalisés mercredi. Il y a 314 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien. Le nombre de cas de variants augmente de 36 et se situe maintenant 439.

Cas par MRC :

Kamouraska 355 (+2) Rivière-du-Loup 654 (+14) Témiscouata 154 (+1) Les Basques 44 (+1) Rimouski-Neigette 623 (+2) La Mitis 103 (+6) La Matanie 225 La Matapédia 59 Indéterminés 21 Bas-Saint-Laurent 2238

Les éclosions à la résidence à assistance continue (RAC) Jumelé Mitis de Mont-Joli et Unité pédiatrie/court séjour du Centre hospitalier du Grand-Portage de Rivière-du-Loup demeurent stables avec respectivement 11 et 9 cas. L'éclosion à l'usine Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska: est elle aussi stable alors qu'aucun nouveau cas n'a été rapporté et se limite toujours à 14 travailleurs.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 609 nouveaux cas, pour un total de 321 411 personnes infectées;

299 241 personnes rétablies;

9 nouveaux décès – pour un total de 10 718 décès –, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 7 décès entre le 1 er et le 6 avril, 1 décès avant le 1 er avril.

566 hospitalisations, soit une augmentation de 23 par rapport à la veille;

132 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 9 par rapport à la veille;

45 901 prélèvements réalisés le 6 avril.

Vaccination

47 769 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 685 046;

2 358 095 doses reçues au total; 71 600 doses supplémentaires d'AstraZeneca sont attendues demain. 159 940 des 339 600 doses de vaccins AstraZeneca reçues plus tôt cette semaine ont été livrées dans les régions. Les autres sont encore en transit.



L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour la semaine du 27 mars au 2 avril, il ressort du rapport sur les risques d'hospitalisation que :

Le nombre de nouveaux cas est en augmentation (+32%) pour une deuxième semaine consécutive (8 188 versus 6 200). Cette augmentation se concentre chez les personnes de moins de 70 ans, et en particulier chez les 18 à 39 ans (+47%) ;

Par rapport à la semaine passée, le nombre de cas a fortement augmenté dans plusieurs régions du Québec. Toutefois, ce phénomène n'est pas observé à Montréal et dans les régions avoisinantes ;

Le nombre d'hospitalisations anticipées augmente de 21% par rapport à la semaine précédente (305 versus 253). 54% de ces hospitalisations anticipées le sont pour des résidents de Montréal et des régions avoisinantes, alors que ce pourcentage était d'environ 80% de janvier à mars;

On note une augmentation de 29% du nombre de cas qui nécessiteront un séjour aux soins intensifs (76 versus 59). Environ 70% de ces patients ont moins de 70 ans;

Depuis quelques semaines, le profil des cas hospitalisés change de façon marquée. Alors que les patients de 70 ans et plus représentaient 60% des hospitalisations en janvier, leur proportion a baissé à 30%.

Quant au rapport sur les besoins hospitaliers, il met en lumière les éléments suivants :

Les projections reposent sur les données colligées jusqu'au 2 avril. Elles sont basées sur le taux de transmission de la dernière semaine et prennent en compte l'évolution anticipée des variants ainsi que la progression de la couverture vaccinale. L'impact des nouvelles restrictions dans certaines régions du Québec n'est cependant pas encore visible ;

Pour le Québec dans son ensemble, les projections suggèrent une augmentation des nouvelles hospitalisations au cours des 2 à 3 prochaines semaines. La situation varie toutefois selon les régions: Pour Montréal et ses régions proches (zone 1), les projections suggèrent un maintien du taux actuel d'occupation des lits réguliers et de soins intensifs pour les 2 à 3 prochaines semaines. On ne prévoit pas de dépassement des capacités hospitalières au cours de cette période, même si le nombre de lits désignés pour les patients COVID-19 a été ajusté à la baisse pour l'ensemble du Québec afin de mieux refléter les capacités hospitalières. 30% des lits réguliers et près de la moitié des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 sont présentement occupés ; Pour les autres régions (zone 2), le nombre d'hospitalisations projetées est en croissance, particulièrement dans certaines régions. L'augmentation projetée, combinée à la révision à la baisse du nombre de lits désignés COVID-19, réduit la marge de manœuvre de certains établissements. Bien que seulement 20% des lits réguliers et 30% des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 soient présentement occupés, les projections suggèrent que les capacités hospitalières dédiées, particulièrement aux soins intensifs, pourraient être atteintes d'ici les 3 prochaines semaines. Ces projections pourraient toutefois surestimer l'occupation des lits puisqu'elles ne prennent pas en compte l'effet attendu des nouvelles restrictions dans les régions ciblées.



L'INESSS tient à souligner certaines limites en lien avec ces projections :