La vaccination contre la COVID-19 encore plus accessible au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que les personnes de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous, dès demain après-midi, afin d’être vaccinées contre la COVID-19. Au total, ce sont plus de 8000 nouvelles places qui seront disponibles en mai.

La prise de rendez-vous se fait toujours sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce par ailleurs que toutes les personnes de 55 à 79 ans, qui souhaitent être vaccinées plus rapidement avec le vaccin AstraZeneca, auront graduellement accès à des cliniques avec ou sans rendez-vous, dès vendredi, et ce dans les différents sites de vaccination de la région. Les précisions sur le fonctionnement de ces cliniques seront communiquées sous peu.

Jusqu’à maintenant, 32 268 résidents du Bas-Saint-Laurent ont été vaccinés contre la COVID-19, soit 16,4% de la population régionale.