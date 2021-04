COVID-19 : 14 employés d’Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska atteints

L’entreprise Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska compte 14 employés ayant reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 depuis le weekend dernier. Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ces cas sont issus d’une transmission communautaire et familiale du virus dans la région.

«L’entreprise collabore avec la santé publique et elle a pris des mesures pour freiner la propagation. Elle est au cœur d’une région où l’on retrouve des cas partout. Il n’y a pas de point de départ d’identifié pour la transmission», explique le conseiller aux relations médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

L’usine compte entre 450 et 500 employés. Ils ont tous été appelés à passer un test de dépistage de la COVID-19. «Beaucoup de gens se trouvent en isolement préventif. On a ralenti notre chaine de production aujourd’hui pour voir comment ça se passe et leur donner le temps de souffler. La majorité de nos employés sont allés se faire tester, il y a une bonne collaboration de toute notre équipe», a commenté la directrice générale d’Aliments Asta, Stéphanie Poitras.

Cette dernière souligne que des parents d’élèves atteints de la COVID-19 et des personnes ayant eu des contacts familiaux font partie celles ayant contracté le virus. Le port du masque est obligatoire dans l’usine et du suivi a été effectué afin que les employés passent le test dépistage.

Par ailleurs, le propriétaire du restaurant Le Symposium, situé sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, Nicolas Morin, a annoncé sur les réseaux sociaux une pause préventive jusqu’au 15 avril inclusivement. Un des employés aurait été en contact avec un cas positif de la COVID-19. Cette période permettra à son équipe de se faire tester et de s’isoler.