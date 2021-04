COVID-19: 31 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent rapporte que 31 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés sur le territoire. On observe aussi une répartition des cas dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette et de La Mitis. Les MRC de Témiscouata et de la Matapédia le sont dans une moindre mesure.

Il y a maintenant 324 cas actifs sur tout le territoire et 403 cas de variants ont été identifiés. Il y a eu 1 622 tests de dépistage réalisés mardi. Il y a 3 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, un de moins que mardi. À noter que les données pour hospitalisations hors de la région sont non-disponibles.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

Kamouraska : 353 (+6) (cas actifs : 90)

Rivière-du-Loup: 640 (+11) (cas actifs : 177)

Témiscouata : 153 (-1) (cas actifs : 18)

Basques : 43 (-) (cas actifs : n.d.)

Rimouski-Neigette : 621 (+6) (cas actifs : 18)

La Mitis : 97 (+8) (cas actifs : 10)

La Matanie : 225 (-) (cas actifs : 0)

La Matapédia : 59 (+2) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / inconnus : 21 (-1)

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a aussi confirmé que la résidence à assistance continue (RAC) Jumelé Mitis de Mont-Joli fait face à une éclosion alors que 6 travailleurs et 5 usagers ont été testés positifs.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 270 nouveaux cas, pour un total de 319 802 personnes infectées;

298 298 personnes rétablies;

8 nouveaux décès – pour un total de 10 709 décès –, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 7 décès entre le 31 mars et le 5 avril.

543 hospitalisations, soit une augmentation de 29 par rapport à la veille;

123 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille;

34 499 prélèvements réalisés le 5 avril.

Vaccination