Un cas de COVID-19 associé à un variant au Pavillon-de-l'Avenir

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a annoncé le 5 avril la fermeture préventive d'une classe du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir jusqu'au 12 avril, sous la recommandation de la santé publique.

Une personne l'ayant fréquentée a récemment reçu un diagnostic de COVID-19 associé à un variant. Les apprentissages se poursuivront à distance durant cette période pour le groupe concerné.

Notons également que deux cas de COVID-19 associés à un variant ont aussi été répertoriés dans les écoles Hudon-Ferland de Saint-Alexandre et Les Pèlerins de Saint-André. À la suite de l’enquête de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, ces personnes n’ont pas fréquenté l’école durant la période de contagiosité. Les apprentissages se déroulaient déjà à distance et se poursuivront ainsi jusqu’au 9 avril inclusivement.

Les écoles et services de garde du secteur de Kamouraska pourront rouvrir leurs portes comme prévu le 6 avril, à l'exception des établissements de Saint-André et Saint-Alexandre. Cette information a été confirmée en fin d'après-midi le 5 avril par le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, appuyé par la santé publique. La situation est jugée stable et sécuritaire.

La situation sera suivie de près par le Centre de services scolaire en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique.