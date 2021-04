Quarante nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte 40 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent dans son bilan dressé le 3 avril. Depuis les sept derniers jours, 303 personnes de la région ont reçu un résultat positif au test de dépistage du virus.

Actuellement, le nombre de cas actifs s'élève à 366. Ils se trouvent principalement dans les MRC de Rivière-du-Loup (235) et de Kamouraska (88). On compte aussi 14 cas actifs dans la MRC de Témiscouata, 13 dans la MRC de Rimouski-Neigette, 8 dans la MRC des Basques et 5 dans la MRC de La Matapédia. Le bilan des décès est stable à 30.

Vendredi, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapportait 13 hospitalisations de personnes atteintes de la COVID-19. Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 323 cas de variants détectés par criblage sur son territoire, une hausse de 52 par rapport à la veille. Ils sont toujours en attente de séquençage génomique pour déterminer leur lignée exacte.

Les autorités précisent aussi que 1711 personnes sont considérées comme étant guéries. Depuis le début de la pandémie, 2 107 tests positifs ont été confirmés sur l'ensemble du territoire.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de 1 282 nouveaux cas, 3 nouveaux décès, 501 hospitalisations, soit une diminution de 2 par rapport à la veille dont 124 personnes aux soins intensifs.

Au total, 47 194 doses de vaccin ont administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 488 347. De plus, 339 600 doses d'AstraZeneca ont été reçues. Ces doses seront en transit dans le réseau dès la semaine prochaine.