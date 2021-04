COVID-19: 35 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas quotidien a connu une forte baisse dans les 24 dernières heures alors que la Santé publique annonce que 35 nouveaux cas s'ajoutent au bilan total qui s'élève maintenant à 2 067 cas au Bas-Saint-Laurent.

Encore une fois c'est dans la MRC de Rivière-du-Loup que l'on retrouve le plus de nouveaux cas avec 21, suivie de la MRC de Kamouraska avec 12 nouveaux cas et de Rimouski-Neigette avec 3 cas. Les MRC de Témiscouata et des Basques ont 1 nouveau cas chacune.

Cas par MRC :

Kamouraska 305 (+12) Rivière-du-Loup 574 (+21) Témiscouata 143 (-1) Les Basques 42 (+1) Rimouski-Neigette 615 (+3) La Mitis 87 La Matanie 225 La Matapédia 56 Indéterminés 20 (-1) Bas-Saint-Laurent 2067

Il y a maintenant 369 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien et l'on dénombre maintenant 271 cas de variants, une hausse de 37. Pas moins de 1 668 personnes sont considérées comme guéries. Le nombre de décès, avec 30, et d'hospitalisations, avec 13, demeure stable.