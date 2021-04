COVID-19: 59 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, a annoncé jeudi lors d'un point de presse que 59 nouveaux cas s'ajoutent au bilan bas-laurentien portant le total à 2 032 cas. 35 de ces nouveaux cas sont situés dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Toutefois, ce dernier a précisé que les cas annoncés ce jeudi sont le fruit des résultats obtenus la veille au laboratoire pour des gens qui ont été testés lundi et mardi et qui ont été infectés la semaine dernière.

«C'est important de rappeler qu'il y a une période de latence et de contagiosité et que les résultats qu'on va observer des mesures que l'on entreprend en ce moment, ça peut attendre jusqu'à la semaine et dans deux semaines», a mentionné le Dr Leduc en faisait allusion aux mesures qui s'appliqueront en vertu du passage en zone rouge du Bas-Saint-Laurent.

Cas par MRC :

Kamouraska 293 (+11) Rivière-du-Loup 553 (+35) Témiscouata 144 (+5) Les Basques 41 (+1) Rimouski-Neigette 612 (+4) La Mitis 87 La Matanie 225 La Matapédia 56 Indéterminés 21 (+3) Bas-Saint-Laurent 2032

Les autorités observent aussi une hausse significative du nombre de cas positifs au criblage (variants) qui atteint maintenant 234, une hausse de 17. Au total, il y a maintenant 349 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien.

Pas moins de 1 653 personnes sont considérées comme guéries. Le nombre de décès qui demeure stable depuis quelques semaines et de 30. Il y a 13 hospitalisations en lien avec la COVID-19 et pas moins de 1 699 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 271 nouveaux cas, pour un total de 312 362 personnes infectées;

- 292 648 personnes rétablies;

9 nouveaux décès – pour un total de 10 676 décès –, soit :

1 décès dans les 24 dernières heures,

5 décès entre le 25 et le 30 mars,

3 décès à une date inconnue,

- 487 hospitalisations, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille;

- 119 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille;

- 41 053 prélèvements réalisés le 30 mars.

VACCINATION

- 41 406 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 391 649;

- 1 652 905 doses reçues au total.

Il est à noter qu'en raison du congé pascal qui s'amorce, il y aura relâche de la mise en ligne des données sur Québec.ca, du 3 au 5 avril inclusivement.