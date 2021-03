44 nouveaux cas COVID s'ajoutent au bilan bas-laurentien

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent recense 44 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire, portant le total à plus de 1 930 cas depuis le début de la pandémie.

Le Bas-Saint-Laurent s'inscrit parmi les trois territoires les plus chauds en termes de cas actifs. Le taux de la région sur 100 000 est de 140,3, tout juste derrière Montréal à 154,3 et Laval à 165,7.

C'est la MRC de Rivière-du-Loup qui est encore une fois la plus touchée avec 34 nouveaux cas pour un total de 170 cas actifs. La MRC de Kamouraska suit avec 9 nouveaux pour 84 cas actifs. Depuis le 17 mars, plus de 90% des nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été répertoriés dans les MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska.

Au total, il y a 276 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien. On compte maintenant 1 624 guérisons. Le nombre de décès demeure inchangé depuis quelques semaines avec 30 décès. On dénombre 12 hospitalisations en lien avec la COVID-19 et 1 700 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

CAS PAR MRC

Kamouraska : 274 (+9) (cas actifs : 84)

Rivière-du-Loup: 493 (+34) (cas actifs : 170)

Témiscouata : 137 (+1) (cas actifs : 9)

Basques : 39 (-) (cas actifs : 5)

Rimouski-Neigette : 604 (-) (cas actifs : n.d.)

La Mitis : 87 (-) (cas actifs : 0)

La Matanie : 225 (-) (cas actifs : 0)

La Matapédia : 54 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / inconnus : 17 (-)

Les autorités dénombrent 162 cas de variants dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette, de Témiscouata et de La Matapédia)

L'éclosion à l'unité de pédiatrie/court séjour du Centre hospitalier du Grand-Portage de Rivière-du-Loup est stable avec 9 cas, 7 usagers et 2 employés.