COVID-19: 54 nouveaux cas COVID au Bas-Saint-Laurent

La Santé publique du Bas-Saint-Laurent a confirmé que la région a battu bien malgré elle un autre record, soit celui du plus de nombre de cas positifs de la COVID-19 détectés en 24 heures, avec 54. Le bilan total est de 1 886 cas depuis le début de la pandémie.

La majorité des cas sont situés dans la MRC de Rivière-du-Loup qui en dénombre 41 pour 9 cas au Kamouraska. Les MRC de Témiscouata, des Basques, de La Matapédia en comptent une chacune. Un cas est à déterminer.

Le nombre d'hospitalisation augmente de 3 alors que 12 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19

Il y a actuellement 237 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien. On recense 162 cas de variants dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Rimouski-Neigette, Témiscouata et Matapédia.

Cas par MRC :

Kamouraska 265 (+9) Rivière-du-Loup 459 (+41) Témiscouata 136 (+1) Les Basques 39 (+1) Rimouski-Neigette 604 La Mitis 87 La Matanie 225 La Matapédia 54 (+1) Indéterminés 17 (+1) Bas-Saint-Laurent 1886

On dénombre aussi 18 écoles avec au moins un cas positif, incluant Cégeps de Rivière-du-Loup et de La Pocatière. Pas moins de 135 élèves et 20 enseignants et employés sont infectés. Près de 1 200 élèves en isolement.

L'éclosion à l'unité pédiatrie/court séjour du Centre hospitalier du Grand-Portage de Rivière-du-Loup est maintenant de 9 cas: 7 usagers (+1) et 2 employés. Pas moins de 1127 tests de dépistage ont été réalisés dimanche.