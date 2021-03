Un cas de COVID-19 à l'installation Mi-Loup du CPE de Rivière-du-Loup

Une employée du Centre de la petite enfance (CPE) Mi-Loup à Rivière-du-Loup a reçu un résultat positif à la COVID-19. En conséquence, tous les enfants du groupe des Kangourous et leurs familles doivent respecter un isolement stricte jusqu'au 8 avril inclusivement. De plus, le CPE a contacté dimanche après-midi les familles visées par l'enquête. La Santé publique fera parvenir un courriel explicatif à celles-ci sous peu.

Par mesure de prévention, les groupes des Oursons et des Lapins Coquins seront fermés les 29 et 30 mars. Le 30 mars, le CPE de Rivière-du-Loup réévaluera la situation. Les parents concernés par l'annonce seront tenus informés à partir de la page Facebook du CPE ainsi que par courriel.

Pour tous les autres groupes et les familles qui ne sont pas touchés par l'enquête, les services de Mi-Loup et des six autres installations seront disponibles demain selon l'horaire habituel. Une vigilance est attendue de la part de tous les clients du CPE en surveillant bien leurs symptômes ainsi que ceux de leurs enfants.

Le Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup demande aux parents de fréquenter l'installation Mi-Loup seulement en cas de nécessité pour la prochaine semaine.