Légère diminution de cas dans la région: 28 infections s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 28 nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan de la région. Actuellement, le Bas-Saint-Laurent compte 170 cas actifs.



Au KRTB, la MRC de Kamouraska recense 7 nouveaux tests positifs depuis la veille et 58 cas actifs. La MRC de Rivière-du-Loup ajoute quant à elle 19 nouvelles infections et dénombre 93 cas actifs. Dans la MRC de Témiscouata et celle des Basques, aucune nouvelle personne a été infectée à la COVID-19 dans les 24 dernières heures.

À titre comparatif, la MRC de Rimouski-Neigette compte un nouveau cas positif, et un cas est indéterminé pour l'instant, portant le total de la région à 28 infections additionnelles.

En date d'hier, le Bas-Saint-Laurent répertoriait 82 cas actifs de variants de la COVID-19.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 244 (+7)

MRC de Rivière-du-Loup: 406 (+19)

MRC de Témiscouata : 134

MRC des Basques : 36

MRC de Rimouski-Neigette : 603 (+1)

MRC de La Mitis : 87

MRC de La Matanie : 225

MRC de La Matapédia : 53

Indéterminés: 17 (+1)

Total : 1805

Le Bas-Saint-Laurent répertorie donc 1805 cas confirmés depuis le début de la pandémie, soit 163 de plus dans les 7 derniers jours. De plus, 1605 personnes se sont rétablies dans la région, avec 29 guérisons supplémentaires dans la dernière semaine.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1009 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 307 394 personnes infectées. Parmi celles-ci, 289 132 se sont rétablies. Elles font également état de 8 nouveaux décès. Le nombre total de victimes de la COVID-19 s'élève donc à 10 645 au Québec.

Le nombre total d'hospitalisations est stable depuis la veille, avec un cumul de 481. Parmi celles-ci, 108 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une diminution de 7 par rapport à lundi. Les prélèvements réalisés s'élèvent à 31 411, pour un total de 7 397 540 depuis le début de la pandémie. Finalement, 53 796 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 1 176 670 depuis le début de la campagne de vaccination.

Selon les chiffres de l’INSPQ, le Québec compte 705 cas de variants, une augmentation de 1 depuis la veille. Présentement, 5565 cas présomptifs sont présentement en cours d’analyse.