Maintenant 44 cas de variants de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Selon le dernier bilan dressé le 24 mars vers 15 h 30, le CISSS du Bas-Saint-Laurent répertorie maintenant 44 cas de variants de la COVID-19, répartis dans trois MRC de la région, soit Rivière-du-Loup, Kamouraska et Rimouski-Neigette.

La situation évolue d’heure en heure au Bas-Saint-Laurent. Le premier cas de variant avait été détecté sur le territoire il y a 12 jours. On compte présentement 11 lieux en éclosion active dans la région et 83 cas de COVID-19 actifs au Bas-Saint-Laurent, soit 11 de plus que la veille.

On en répertorie 44 dans la MRC de Rivière-du-Loup, 29 dans le Kamouraska et moins de 5 dans les secteurs de la Matanie, la Matapédia, la Mitis, Rimouski-Neigette, les Basques et le Témiscouata. Cinq personnes de la région atteintes de la COVID-19 sont présentement hospitalisées.

SITUATION DANS LES ÉCOLES

Au total, 15 écoles comptent au moins un cas de COVID-19 entre leurs murs. Trente élèves et 10 enseignants ou employés ont été testés positivement. Les apprentissages se déroulent à distance dans les écoles du secteur de La Pocatière (Saint-Gabriel-Lalemant, Sainte-Louise, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et la polyvalente). Les services de garde sont également fermés.

L’école Lanouette de Saint-Antonin a été fermée par mesure préventive du 24 au 26 mars. Quatre classes ont aussi été fermées jusqu’au 2 avril inclusivement à l’école La Croisée I de Rivière-du-Loup en raison d’un cas positif de la COVID-19 associé à un variant. L'école secondaire de Rivière-du-Loup et le Collège Notre-Dame figurent aussi sur la liste des écoles touchées par des cas actifs du virus.

On dénombre 985 personnes en isolement au Bas-Saint-Laurent, dont 795 élèves, 30 classes en isolement, 6 écoles considérées comme en éclosion, dont 2 sont en isolement complet.

Selon les autorités de la santé publique régionale, la présence d’un ou des variants de la COVID-19, plus contagieux, jumelée à un relâchement des mesures sanitaires dans les dernières semaines a contribué à cette propagation rapide dans la région.